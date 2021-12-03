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Подходы мужчин и женщин к воспитанию детей обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Общество
Подходы мужчин и женщин к воспитанию детей обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 декабря. Бывший программист, эколог, ныне организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин рассказал о разнице между образовательными учреждениями, где работают мужчины и женщины, а также объяснил особенности методик общения с детьми.

Эксперт стал гостем пресс-конференции на тему: «Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети». Мероприятие прошло на площадке Медиацентра «Патриот».

Тарабукин отметил, что педагогический подход женщин и мужчин различается. Это касается способов выстраивания коммуникации и реакции на поведение. Если парень ослушается женщину-педагога, то это нередко превращается в трагедию. Мужчины иначе реагируют на подобные ситуации. Они оставляют наказ и впоследствии спрашивают, как он был выполнен.

«Мужчина не будет стоять над душой и требовать», — подчеркнул Тарабукин.

Педагог мужского пола старается воспитать крепкого духом человека, при этом более четко обозначает границы и спокойнее выстраивает коммуникацию. Профессиональные педагоги также есть среди женщин, но они бывают чересчур строги, убежден специалист.

Методика общения с детьми также зависит от многих факторов. Например, с детьми дошкольного возраста в основном играют в развивающие игры, которые воспитывают в человеке правильные качества.

«Как отец, как воспитатель, в первую очередь я занимаюсь фундаментом личности и форм качества характера — доверие, воля, целеустремленность, инициатива, способность ориентироваться на другого человека, — отметил организатор проекта «Усатый нянь».

Как только девочки становятся старше, необходимо разделение. Мужчины-наставники занимаются только мальчиками, соответствующие программы для девочек отсутствуют, резюмировал Тарабукин.

Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень заслуг, за которые могут присуждать государственные награды. В документе добавилось два пункта: «социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации» и «духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи».

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женщины мужчины воспитание федор тарабукин педагогика
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