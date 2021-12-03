В последние дни ноября глава МИД Бразилии Карлос Франса впервые посетил Россию, чтобы провести критически важные для своей страны переговоры. В ходе своего визита министр обговорил участие Росатома в бразильских энергетических проектах, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым стратегическое сотрудничество Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия.

О том, зачем бразильские министры зачастили в Москву и почем президент Жаир Болсонару кардинально изменил отношение к России читайте в новой статье от редакции Telegram-канала «Байки из фавел».

Особая миссия

О подготовке визита нового министра иностранных дел в Россию бразильские СМИ писали еще в августе. Тогда же стало известно, что Карлос Франса выполнит в Москве важное поручение — в давней дипломатической традиции своей поездкой он «готовит почву» для визита президента Болсонару.

Ministro das Relações Exteriores do Brasil visitará Rússia em novembro: https://t.co/og9MDAFWha via @sputnik_brasil — MARIO (@marioscand) August 27, 2021

В свой первый день в Москве бразильский министр посетил Кремль, где в знак хорошего тона возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. В МИД Бразилии отметили, что гордятся подвигом своих предков, которые внесли вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны.

Em representação ao Presidente @jairbolsonaro, e a convite do governo russo, o Ministro Carlos França participou hoje de cerimônia solene de oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, em #Moscou. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/5wZgsX0IZS — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 30, 2021

Мирный атом с Россией

Следующим пунктом в повестке Франсы стали переговоры с заместителем генерального директора по международной деятельности госкорпорации Росатом Николаем Спасским. По информации канала «Байки из фавел», стороны обсудили продолжение поставок урана компанией Uranium One Group и перспективы участия Росатома в завершении третьего энергоблока атомной электростанции «Ангра».

O Ministro Carlos França encontrou-se hoje com o Vice-Diretor-Geral da Companhia Estatal de Energia Nuclear russa (@RosatomGlobal), Sr. Nikolay Spasskiy. A empresa é responsável por todas as etapas da indústria nuclear da ????????. pic.twitter.com/winSkGHXf4 — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 29, 2021

Другой перспективной сферой сотрудничества могут стать новые атомные станции, строительство которых власти Бразилии планируют начать в ближайшие годы. Минувшее лето обернулось рекордными засухами на юге страны — и в результате перебоями в работе гидроэлектростанций. В результате катаклизмов в Бразилии произошел крупнейший за 90 лет энергетический кризис, который вынудил правительство вновь запускать не экологичные и дорогие в содержании газовые и угольные электростанции и наращивать импорт энергии из Аргентины и Уругвая (в 12 раз), а граждан — экономить даже в использовании домашней электротехники.

Федеральное агентство новостей /

Очевидная угроза энергетическому суверенитету убедила администрацию Болсонару в необходимости возрождения проектов «мирного атома». 4 ноября министр энергетики и горнорудной промышленности Бенту Альбукерке презентовал новый Десятилетний энергетический план до 2031 года, в рамках которого до 2027 года запланированы запуск АЭС «Ангра-3» и строительство новой атомной электростанции.

Plano do governo prevê nova usina nuclear no Brasil até 2031, diz ministro https://t.co/pILOvz1Jva — Jornal de Brasília (@OficialJBr) November 6, 2021

Росатом способен стать идеальным исполнителем для этих проектов и настоящим спасителем энергетики Бразилии — в настоящее время в профиль российской корпорации входят 35 международных проектов на разной степени реализации, что делает ее мировым лидером в отрасли. Более того, в октябре 2021 года госкорпорация подписала меморандум о взаимопонимании с бразильским энергетическим оператором Eletronuclear — фактически, правовой базис для масштабного сотрудничества и участия в государственных тендерах.

Взаимодействие на глобальном уровне

30 сентября молодого по мировым меркам бразильского министра впервые принял глава российского МИД Сергей Лавров. Для российского коллеги Карлос Франса стал уже десятым главой бразильской дипломатии, с которыми Лавров успел поработать с 2004 года. Главной темой встречи стало взаимодействие стран на глобальном уровне, поскольку в 2022 году благодаря поддержке Москвы Бразилия войдет в состав Совета безопасности ООН на правах непостоянного члена.

«Бразилия — наш стратегический партнер, тесно сотрудничаем и в различных двусторонних форматах, которые во многом уникальны, а также в рамках ООН, «Группы двадцати», БРИКС. Наши отношения традиционно развиваются на основе дружбы, взаимного уважения, учета интересов друг друга вне зависимости от обстоятельств», — заявил Сергей Лавров в своем приветственном слове.

???? FM Sergey #Lavrov: Brazil is Russia’s strategic partner.



We cooperate both in various bilateral formats that are to a great extent unique, & within the #UN, #G20 & #BRICS.



???????????????? #RussiaBrazil relations are based on friendship, mutual respect.



???? https://t.co/SUa9NwLlFu pic.twitter.com/4bYNTLOvP5 — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) November 30, 2021

По словам Карлоса Франсы, мандат члена СБ ООН позволит Бразилии развивать отношения с Россией по новым направлениям. Бразильский дипломат указал, что в новом составе главного органа ООН будут представлены все члены БРИКС, — это добавит веса группе стран и поможет в развитии отношений между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.

O Ministro Carlos França reuniu-se hoje com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov. O encontro contribuiu para fortalecer o #diálogo político-diplomático e a #cooperação ???????????????? em foros internacionais como #BRICS, #G20 e #ONU. @mfa_russia pic.twitter.com/Hs66VfDo5y — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 30, 2021

Главы дипломатических ведомств подчеркнули, что по итогам девяти месяцев торговый оборот между странами вырос на 75% — что является наилучшим результатом с 2014 года, даже несмотря на резкий спад в торговле годом ранее из-за всемирного кризиса.

Ключевым протокольным документом, подписанным Лавровым и Франсой по итогам переговоров стал План политических консультаций по линии МИД России и МИД Бразилии на 2022-2025 годы. Помимо этого, Карлос Франса подтвердил намерение президента Жаира Болсонару посетить Россию в марте 2022 года, и пригласил Сергея Лаврова нанести ответный визит в столицу Бразилии.

Новый шанс для «Спутника V»?

Дипломаты не могли обойти стороной наиболее острый вопрос двусторонней торговли — проблему с регистрацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в апреле 2021 года бразильский фармацевтический регулятор Anvisa отказал официальному дистрибьютеру вакцины União Química в выдаче лицензии, несмотря на личные обещания Жаира Болсонару в разговоре с Владимиром Путиным.

В августе власти Бразилии официально объявили о приостановке действия контракта на поставку 37 млн доз разработки центра им. Гамалеи. Спустя полгода скандал поутих, а многие эксперты поставили крест на перспективах российского препарата на бразильском рынке.

Федеральное агентство новостей /

Карлос Франса впервые за долгое время прервал молчание и заявил, что министерства иностранных дел двух стран будут стремиться «сблизить позиции между регулирующими агентствами, чтобы снять существующие претензии». В то же время, отметил министр, Anvisa автоматически зарегистрирует российскую вакцину после ее признания Всемирной организацией здравоохранения, переговоры с которой находятся на продвинутой стадии.

Однако в реальности обещания бразильского дипломата оставляют мало надежд Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), поскольку в течение уходящего года власти Бразилии существенно продвинулись в процессе вакцинации населения. По состоянию на 2 декабря 62,7% населения или 133 миллиона человек полностью привиты от COVID-19 американскими вакцинами Moderna и Pfizer, британской AstraZeneca или китайским препаратом Coronavac. Иными словами, отказ бразильского фармрегулятора в регистрации по спорным доводам уже стоил России солидной доли прибыли — и вряд ли в нынешних условиях правительству Бразилии потребуются крупные поставки «Спутника V».

Конфиденциальная встреча

Помимо мероприятий открытой повестки, глава МИД Бразилии также провел переговоры за закрытыми дверьми с помощником президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Бразильское внешнеполитическое ведомство сообщило об этом в своем официальном аккаунте в Twitter. Детали встречи остались между ее участниками, однако сфера полномочий Ушакова предполагает обсуждение деталей будущего визита бразильского президента в Россию.

O Ministro Carlos França reuniu-se hoje com o Assessor Internacional do Presidente Vladimir Putin, Embaixador Yuri Ushakov. Os contatos de alto nível entre o #Brasil e a #Rússia têm-se intensificado e baseiam-se na percepção mútua sobre a importância do diálogo ????????????????. pic.twitter.com/8EfJ6ASVzy — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 30, 2021

«Три гонца» от Болсонару

Фактически пребывание Франсы в Москве стало завершающим этапом долгой работы бразильского правительства по развитию диалога с Россией. В сентябре Жаир Болсонару сменил посла в России, назначив на должность дипломата с богатым опытом Родриго Баену Соареса. Новый глава дипмиссии сразу же принялся за активную работу, проведя ряд встреч с российскими предпринимателями и ректорами университетов.

В октябре в Россию приехал первый «высокий гость» из Бразилии — министр энергетики и горнорудной промышленности Бенту Альбукерке. Главной темой повестки визита отставного генерала в Москве стало энергетическое сотрудничество и участие российских компаний в новых национальных проектах, ради чего Альбукерке встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром энергии Николаем Шульгиновым. В завершение визита Альбукерке принял участие в панельной дискуссии «Глобальные вызовы и возможности энергетического транзита» в ходе Российской энергетической недели (Energy Week 2021).

???? O Ministro Bento Albuquerque se encontra em visita à Federação da Rússia (11-14/10).

No programa, a participação na Russian Energy Week 2021, encontros com autoridades governamentais e lideranças empresariais.



Saiba mais em https://t.co/i1Vep2XaHm pic.twitter.com/muMBqRxvUt — Ministério de Minas e Energia ???????? (@Minas_Energia) October 11, 2021

Через месяц в Москве уже гостила глава критически важного бразильского ведомства — министр сельского хозяйства Тереза Кристина. По итогам встреч с Максимом Решетниковым, главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и руководителями компаний «Акрон» и «Фосагро» министр договорилась об увеличении поставок российских сельхозудобрений в Бразилию. В прошлом году сельское хозяйство стало единственной прибыльной отраслью бразильской экономики, в том числе благодаря удобрениям российского производства.

????????????????Missão Moscou - Rússia | Reunião com o vice-presidente da Acron, Vladimir Kantor, que nos informou sobre o prosseguimento das negociações para a aquisição dos ativos da @petrobras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas (MS). pic.twitter.com/JP2h1cG06g — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) November 17, 2021

Федеральное агентство новостей /

Разворот Болсонару к России

Вплоть до 2021 года бразильского президента было сложно назвать сторонником развития отношений с Россией. Статус стратегического партнерства двух стран, действующий с 2001 года, долгое время оставался для администрации Жаира Болсонару лишь буквами на бумаге.

Двигаясь во внешнеполитическом фарватере своего друга и соратника — уже бывшего президента США Дональда Трампа, — Болсонару неоднократно вступал в противоречия с Москвой. В начале своего президентского срока он едва не поддержал вторжение в дружественную России Венесуэлу, ограничившись в итоге лишь санкциями против правительства Николаса Мадуро.

Федеральное агентство новостей /

За этим последовал фактический «красный свет» российским предприятиям на бразильском рынке — на фоне разговоров о стратегическом партнерстве с НАТО Бразилия сворачивала военно-техническое сотрудничество с Россией. Роскосмос лишился шансов на запуски ракет с космодрома Алькантара, а Росатом перестали рассматривать как партнера для строительства АЭС.

С января 2019 года месячные показатели торгового оборота России и Бразилии не достигали отметок доболсонаровской эпохи.

Федеральное агентство новостей /

Ситуация изменилась с поражением Трампа на президентских выборах и приход к власти в США Джо Байдена. Демократическая администрация Белого дома оказалась не так лояльна к бразильскому правительству. От былой дружбы властей двух стран не осталось и следа: частые визиты в Вашингтон и посиделки с американским послом сменились жестким давлением Байдена по вопросам климата, под которым сломался даже антиглобалист Болсонару, пообещавший прекратить вырубку лесов и достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.

Крах внешнеполитического альянса с США окончательно разрушил основы внешней политики Бразилии, трещины в которой проявились в дипломатических конфликтах с Евросоюзом и Китаем. Оставшись без основных союзников, администрация бразильского президента смирилась с условиями новой геополитической реальности лишь в марте 2021 года, когда в отставку был отправлен скандально известный глава МИД Эрнесту Араужу.

На его место пришел Карлос Франса, карьерный дипломат с прагматичным взглядом на мир. Одним из первых же решений Франсы стала смена директоров департаментов России и Азии, а затем и официальной риторики министерства. С тех пор главной идеей во внешней политике Бразилии стал поиск новых союзников в лице других держав и региональных центров силы (Россия, Великобритания, Индия) и восстановление уважительного диалога с ЕС и Китаем.

Федеральное агентство новостей /

Активная работа на российском направлении этой осенью показала — власти Бразилии понимают, что без партнерства с Россией в нынешних реалиях страна рискует оказаться с геополитическими оппонентами один на один; а сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и торговле гораздо выгоднее принципов и предрассудков отдельных лиц.

Isolado e sem Trump, Bolsonaro busca aliança com Putin https://t.co/ZgdK9zOpJO — UOL Notícias (@UOLNoticias) November 3, 2021

Для России подобные перемены также позволят не просто расширить экспортные возможности, но и увеличить влияние в регионе. Впрочем, многое будет зависеть от итогов визита Жаира Болсонару в 2022 году — сейчас президент Бразилии отчаянно пытается закрыть провалы во внутренней политике внешнеполитическими свершениями. В России ему будут рады:

«Продолжим последовательно укреплять двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Будем рады видеть президента Бразилии в России», — заявил 2 декабря президент России Владимир Путин, принимая верительные грамоты от бразильского посла.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.