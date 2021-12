В последние дни ноября глава МИД Бразилии Карлос Франса впервые посетил Россию, чтобы провести критически важные для своей страны переговоры. В ходе своего визита министр обговорил участие Росатома в бразильских энергетических проектах, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым стратегическое сотрудничество Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия.

О подготовке визита нового министра иностранных дел в Россию бразильские СМИ писали еще в августе. Тогда же стало известно, что Карлос Франса выполнит в Москве важное поручение — в давней дипломатической традиции своей поездкой он «готовит почву» для визита президента Болсонару.

В свой первый день в Москве бразильский министр посетил Кремль, где в знак хорошего тона возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. В МИД Бразилии отметили, что гордятся подвигом своих предков, которые внесли вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны.

Следующим пунктом в повестке Франсы стали переговоры с заместителем генерального директора по международной деятельности госкорпорации Росатом Николаем Спасским. По информации канала «Байки из фавел», стороны обсудили продолжение поставок урана компанией Uranium One Group и перспективы участия Росатома в завершении третьего энергоблока атомной электростанции «Ангра».

Другой перспективной сферой сотрудничества могут стать новые атомные станции, строительство которых власти Бразилии планируют начать в ближайшие годы. Минувшее лето обернулось рекордными засухами на юге страны — и в результате перебоями в работе гидроэлектростанций. В результате катаклизмов в Бразилии произошел крупнейший за 90 лет энергетический кризис, который вынудил правительство вновь запускать не экологичные и дорогие в содержании газовые и угольные электростанции и наращивать импорт энергии из Аргентины и Уругвая (в 12 раз), а граждан — экономить даже в использовании домашней электротехники.

Очевидная угроза энергетическому суверенитету убедила администрацию Болсонару в необходимости возрождения проектов «мирного атома». 4 ноября министр энергетики и горнорудной промышленности Бенту Альбукерке презентовал новый Десятилетний энергетический план до 2031 года, в рамках которого до 2027 года запланированы запуск АЭС «Ангра-3» и строительство новой атомной электростанции.

Росатом способен стать идеальным исполнителем для этих проектов и настоящим спасителем энергетики Бразилии — в настоящее время в профиль российской корпорации входят 35 международных проектов на разной степени реализации, что делает ее мировым лидером в отрасли. Более того, в октябре 2021 года госкорпорация подписала меморандум о взаимопонимании с бразильским энергетическим оператором Eletronuclear — фактически, правовой базис для масштабного сотрудничества и участия в государственных тендерах.

30 сентября молодого по мировым меркам бразильского министра впервые принял глава российского МИД Сергей Лавров. Для российского коллеги Карлос Франса стал уже десятым главой бразильской дипломатии, с которыми Лавров успел поработать с 2004 года. Главной темой встречи стало взаимодействие стран на глобальном уровне, поскольку в 2022 году благодаря поддержке Москвы Бразилия войдет в состав Совета безопасности ООН на правах непостоянного члена.

