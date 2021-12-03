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Президент Кастильо обвинил горнодобывающие компании в попытке сменить власть в Перу

Весь мир
Президент Кастильо обвинил горнодобывающие компании в попытке сменить власть в Перу
Официальная страница президента Перу в Twitter / @presidenciaperu  / 

Лима, 3 декабря. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что за попыткой отстранения его от власти стоят экономические интересы отдельных групп, преимущественно в добывающем секторе.

Глава государства заверил, что есть компании, которые намерены продолжить инвестиции в Перу в будущем, однако есть также производители, которые опасаются пересмотра некоторых контрактов, особенно в горнодобывающем секторе.

«Именно этим вызвано беспокойство представителей сектора, которые до этого повлияли на условия контрактов, чтобы заработать себе пару миллионов», — заверил президент на выступлении перед Единым национальным центром сельских патрулей Перу (CUNARC).

Кастильо добавил, что эти заинтересованные группы опасаются потерять «миллионы долларов», так как с января 2022 года в Перу начнется пересмотр контрактов. По мнению президента, именно по этой причине горнодобывающее лобби стремится сместить его с должности.

Импичмент Кастильо

Пленум Конгресса Перу проведет голосование 7 декабря, чтобы принять решение об импичменте Кастильо из-за его «моральной недееспособности». До этого глава государства назначил ряд встреч с председателями партий, представленных в парламенте.

Президент заверил, что он защитит демократию любой ценой «вместе с перуанским народом». В связи с этим он призвал конгресс «укрепить единство населения и особенно крестьянства».

Запрос, представленный членами парламента от правых партий Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила»), Renovación Popular («Национальное обновление»), собрал 28 подписей — на две больше, чем требуется для рассмотрения пленумом конгресса.

Возможное отстранение Кастильо является основной темой обсуждения с первого дня его вступления в должность четыре месяца назад. По причине сильной поляризации в стране правые силы продолжают утверждать о махинациях на выборах. За менее чем 120 дней на посту президенту Кастильо был вынужден сменить десятки министров. Согласно опросу Ipsos, уровень неодобрения главы государства достигает 57%.

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перу педро кастильо
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