Президент Кастильо обвинил горнодобывающие компании в попытке сменить власть в Перу

Лима, 3 декабря. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что за попыткой отстранения его от власти стоят экономические интересы отдельных групп, преимущественно в добывающем секторе.

El día jueves 2 de diciembre de 2021, el Presidente de la República participará en el VI Congreso Nacional de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), organización de alcance nacional que agrupa y representa a las rondas campesinas del Perú. pic.twitter.com/1roeveRHe4 — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) December 2, 2021

Глава государства заверил, что есть компании, которые намерены продолжить инвестиции в Перу в будущем, однако есть также производители, которые опасаются пересмотра некоторых контрактов, особенно в горнодобывающем секторе.

«Именно этим вызвано беспокойство представителей сектора, которые до этого повлияли на условия контрактов, чтобы заработать себе пару миллионов», — заверил президент на выступлении перед Единым национальным центром сельских патрулей Перу (CUNARC).

Кастильо добавил, что эти заинтересованные группы опасаются потерять «миллионы долларов», так как с января 2022 года в Перу начнется пересмотр контрактов. По мнению президента, именно по этой причине горнодобывающее лобби стремится сместить его с должности.

Импичмент Кастильо

Пленум Конгресса Перу проведет голосование 7 декабря, чтобы принять решение об импичменте Кастильо из-за его «моральной недееспособности». До этого глава государства назначил ряд встреч с председателями партий, представленных в парламенте.

Presidente de la República, Pedro Castillo, inaugura el VI Congreso Nacional de Rondas Campesinas, organizado por CUNARC-Perú en ATE https://t.co/Yv8lmXeiYq



Foto: ANDINA/Presidencia Perú pic.twitter.com/kjmfwkbKIc — Agencia Andina (@Agencia_Andina) December 3, 2021

Президент заверил, что он защитит демократию любой ценой «вместе с перуанским народом». В связи с этим он призвал конгресс «укрепить единство населения и особенно крестьянства».

Запрос, представленный членами парламента от правых партий Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила»), Renovación Popular («Национальное обновление»), собрал 28 подписей — на две больше, чем требуется для рассмотрения пленумом конгресса.

Возможное отстранение Кастильо является основной темой обсуждения с первого дня его вступления в должность четыре месяца назад. По причине сильной поляризации в стране правые силы продолжают утверждать о махинациях на выборах. За менее чем 120 дней на посту президенту Кастильо был вынужден сменить десятки министров. Согласно опросу Ipsos, уровень неодобрения главы государства достигает 57%.