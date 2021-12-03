Памфилова на встрече с Путиным указала на плюсы электронного голосования

Москва, 3 декабря. Трехдневное дистанционное электронное голосование оказалось очень удобным инструментом для избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, это очень удобный механизм, в частности для тех, кто хотел проголосовать из дома. Однако эта система не сможет подменить традиционную форму голосования.

«Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием. Но, тем не менее, изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы все-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», — сказала Памфилова.

Как стало известно ранее, Путин и Памфилова обсудили закон об иностранных агентах в России. По словам главы государства, законодательная инициатива не должна нарушать права граждан.