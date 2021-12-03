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Экс-глава Офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 15:26
Политика
Экс-глава Офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и начальник СБУ Иван Баканов могут быть причастны к попыткам взлома Telegram-аккаунта бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Богдана. Об этом сам «пострадавший» написал в Facebook.

Богдан обнародовал скриншот с девайса, на котором заметно, как кто-то пытается взломать его аккаунт. Ему приходили коды подтверждения для входа на страницу, которые сам Богдан не запрашивал. В своем посте политик отметил, что Зеленский, Баканов и руководитель департамента военной контрразведки СБУ Сергей Левченко могут быть причастны к этому инциденту.

«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было! И еще, ребята, хотел Вам сказать… Вы сказочно тупые. Ps. Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления», — написал Богдан.

Экс-глава Офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram
Prt Scr facebook.com / Андрей Богдан

Пользователи социальной сети обратили внимание, что коды подтверждения экс-глава офиса президента замазал некачественно, поэтому эти цифры по-прежнему можно разобрать.

Как стало известно ранее, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине. По его словам, революцию удалось предотвратить за счет публичного заявления главы государства.

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украина зеленский сбу богдан
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