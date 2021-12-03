Экс-глава Офиса президента Украины Богдан обвинил Зеленского в попытке взлома его Telegram

Киев, 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и начальник СБУ Иван Баканов могут быть причастны к попыткам взлома Telegram-аккаунта бывшего главы офиса украинского лидера Андрея Богдана. Об этом сам «пострадавший» написал в Facebook.

Богдан обнародовал скриншот с девайса, на котором заметно, как кто-то пытается взломать его аккаунт. Ему приходили коды подтверждения для входа на страницу, которые сам Богдан не запрашивал. В своем посте политик отметил, что Зеленский, Баканов и руководитель департамента военной контрразведки СБУ Сергей Левченко могут быть причастны к этому инциденту.

«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было! И еще, ребята, хотел Вам сказать… Вы сказочно тупые. Ps. Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления», — написал Богдан.

Prt Scr facebook.com / Андрей Богдан

Пользователи социальной сети обратили внимание, что коды подтверждения экс-глава офиса президента замазал некачественно, поэтому эти цифры по-прежнему можно разобрать.

Как стало известно ранее, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине. По его словам, революцию удалось предотвратить за счет публичного заявления главы государства.