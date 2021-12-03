Лена Миро высмеяла Седокову за призыв не требовать алименты с бывших мужей

Москва, 3 декабря. Знаменитый блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала высказывание экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой, которая призвала не требовать алименты с бывших супругов. Автор блога высмеяла певицу за подобные советы.

Миро привела слова Седоковой, родившей троих детей от разных мужчин, в своем блоге. Артистка заявила, что испытывает к своим бывшим возлюбленным только благодарность. Исполнительница утверждает, что сама никогда ничего не просила у них и не требовала.

«Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью», — процитировала певицу Миро.

Кроме того, экс-солистка «ВИА Гры» призвала женщин назвала любовь ребенка главным сокровищем. Блогер с иронией отметила, что обожает женщин, которые «учат воспарить над проблемами быта».

«Ну, да — сокровище. И жить своей жизнью надо. Ребенка в школу собери, накорми, одень-обуй», — подчеркнула автор блога.

instagram.com / @annasedokova

Обозреватель жизни звезд напомнила, что ребенок может, например, плакать если у него нет нового iPhone, и над ним смеются одноклассники. Мать же должна в этот момент жить своей жизнью и ничего не требовать, с сарказмом добавила Миро. Блогер также озадачилась, откуда берет деньги сама Седокова.

«На что живет сама Нюрка, скажу откровенно, не знаю. Наверное, она такая востребованная певица, что никак не может отбиться от гонораров за выступления. Не судится — ну, если только разочек, но зато учит — не понимает женщин, которые мутят воду», — высмеяла артистку Миро.

Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, с которым у них пока нет общих малышей. Ранее супруг исполнительницы показал семейное фото со всеми ее детьми.