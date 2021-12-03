Путин и Памфилова обсудили закон об иноагентах в России

Москва, 3 декабря. СМИ-иноагенты не были поражены в правах во время выборов в Госдуму. На это обратила внимание глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Она приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждая закон об иноагентах, глава государства подчеркнул, что он не должен нарушать права граждан.

«И поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, я хотела бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражён в правах. В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие — и наблюдали, и освещали — в соответствии со всеми законами, которые действуют», — подчеркнула Памфилова.

Ранее Союз журналистов России предложил поправки к закону об иноагентах. Их рассмотрит Госдума.