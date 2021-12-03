Украинские пользователи TikTok превратили в новый тренд ответ Зеленского журналисту BBC

Киев, 3 декабря. Пользователи соцсети TikTok превратили в новый тренд фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британской компании BBC Стивену Сакуру.

Юзеры нашли прошлогоднюю запись, где Зеленский неоднозначно ответил на вопрос, хочет ли он победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

«Какой интересный у вас вид вопроса», — сказал украинский президент, засмеявшись.

Ответ Владимира Зеленского «взорвал» TikTok. Они наложили аудиодорожку со словами украинского лидера на кадры с разыгранными жизненными ситуациями: начиная от общения со школьным учителем, заканчивая вопросами о праздновании Нового года.

«Когда парень спрашивает на свидании, сколько я вешу; Когда мама спрашивает, на что я трачу все свои деньги; Когда учитель спрашивает, где твой дневник; Когда парень, который не нравится, спрашивает, когда пойдем гулять; Когда родители спрашивают, когда я женюсь; Когда преподаватель в Zoom спросил, почему ты без камеры», — такие варианты вопросов, на которые можно ответить фразой Зеленского, предложили пользователи TikTok.

На днях в Киеве прошли массовые акции протеста. Украинцы потребовали отставки Владимира Зеленского, который заявил, что 1 декабря в стране произойдет государственный переворот.