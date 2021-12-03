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Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 15:20
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь
Невские Новости  /  Карина Зварич

Санкт-Петербург, 3 декабря. Известная российская актриса Елизавета Боярская, которая растит двух сыновей от Максима Матвеева, впервые показала крестную дочь. Девушке исполнилось 16 лет.

Звезда сериалов «Грозовые ворота» и «Адмирал» опубликовала в Instagram фотографию из православного храма. На снимке запечатлен обряд крещения, а Боярская держит на руках маленького ребенка.

«Ты удивительная, очаровательная девушка! Пусть у тебя все получается. С днем рождения . Дорогая, тебе уже 16 лет, как же быстро летит время!» — написала Боярская.

Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь
Prt Scr instagram.com / @lizavetabo

Крестница поблагодарила артистку в своем Instagram-аккаунте. Девушка живет в Петербурге, любит компьютерные игры, рисует динозавров и увлекается коллекционированием фигурок.

Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь
Prt Scr instagram.com / @shefly

Дочь главного мушкетера России Михаила Боярского вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Через два года в их семье появился первенец, мальчика назвали Андреем. Спустя еще шесть лет Боярская родила сына Григория.

Ранее племянница Боярской Екатерина рассказала, какие мальчики ей нравятся. Оказалось, что девушка считает себя «ангелом», которого привлекают «плохиши» на мотоциклах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь
актриса боярская крестница
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