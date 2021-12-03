Елизавета Боярская впервые показала свою 16-летнюю крестную дочь

Санкт-Петербург, 3 декабря. Известная российская актриса Елизавета Боярская, которая растит двух сыновей от Максима Матвеева, впервые показала крестную дочь. Девушке исполнилось 16 лет.
Звезда сериалов «Грозовые ворота» и «Адмирал» опубликовала в Instagram фотографию из православного храма. На снимке запечатлен обряд крещения, а Боярская держит на руках маленького ребенка.
«Ты удивительная, очаровательная девушка! Пусть у тебя все получается. С днем рождения . Дорогая, тебе уже 16 лет, как же быстро летит время!» — написала Боярская.
Крестница поблагодарила артистку в своем Instagram-аккаунте. Девушка живет в Петербурге, любит компьютерные игры, рисует динозавров и увлекается коллекционированием фигурок.
Дочь главного мушкетера России Михаила Боярского вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Через два года в их семье появился первенец, мальчика назвали Андреем. Спустя еще шесть лет Боярская родила сына Григория.
Ранее племянница Боярской Екатерина рассказала, какие мальчики ей нравятся. Оказалось, что девушка считает себя «ангелом», которого привлекают «плохиши» на мотоциклах.