Журналист Леонтьев: степень «озверения» американцев делает распад США вполне реальным

Москва, 3 декабря. Жители США «озверели», а власти штатов принимают абсурдные гендерные законы, поэтому сценарий распада страны «по сине-красным линиям» в ближайшем будущем вполне реален. Об это заявил журналист Михаил Леонтьев.

Известный репортер и общественный деятель прокомментировал публикацию Bloomberg, автор которой, опираясь на данные социологических исследований, оценил вероятность распада Соединенных Штатов как достаточно высокую. Около 52% сторонников экс-президента страны Дональда Трампа выступают за выделение республиканских регионов в суверенные субъекты международных отношений, и того же мнения придерживается 41% демократов, поддерживающих действующего главу государства Джо Байдена.

«Распад Америки не такая уж фантастика. Человек говорит вполне банальные вещи о том, что степень ожесточения, я бы даже сказал, озверения, такова, что договориться практически невозможно. Мы знаем нынешнюю социологию, которая отдает явное преимущество на сегодняшний момент республиканцам. А каким образом реализовать такое столкновение? А это раскол, как автор пишет, по красной и синей линиям. То есть между штатами, где доминируют демократы, и штатами, где доминируют республиканцы», — цитирует Леонтьева ИА SM News.

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Эксперт раскрыл неожиданную причину такого озверения: американские власти своей повесткой пытаются уничтожить в гражданине все, что делает его человеком. Засилье агрессивной «толерантности», критической расовой теории, культуры вины и гендерных «нововведений» лишает американцев человеческого облика, заставляет их злиться друг на друга, а власти каждым новым распоряжением только подогревают эту ненависть. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем США развалятся на отдельные государства по границам штатов, которые обложат друг друга экономическими санкциями.

«Дикая, озверевшая, совершенно не толерантная, не инклюзивная Каролина приняла закон, что туалеты должны быть мужскими и женскими, и за это штаты Калифорния, Нью-Йорк, Минесота, Вермонт и Коннектикут ввели практически торговые санкции против штата Северная Каролина. Калифорния запретила спонсируемые штатом поездки своих служащих в те штаты, в которых, по мнению калифорнийских властей, осуществляется дискриминация по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуалам или транссексуалам», — рассказал возмущенный журналист.

Ранее авторитетное издание Bloomberg публиковало статью, в которой предсказало распад США по границам условно демократических и республиканских штатов. По мнению автора аналитического портала, первые кандидаты на выход из состава страны — Техас и Калифорния.