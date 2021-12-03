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Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил роль игр в воспитании детей

Общество
Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил роль игр в воспитании детей
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 декабря. Игры являются инструментом, который позволяет объяснить что-либо детям не только с помощью слов, заявил бывший программист, эколог, ныне организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин в эфире Медиагруппы «Патриот».

Одним из фундаментальных средств воспитания детей считаются игры. Они представляют собой своеобразную модель жизни. Там есть правила, которых нужно придерживаться, а также активные действия и переживания. Через игру ребенку можно донести, как существовать в мире, отметил Тарабукин.

«Самое основное — есть радость, а радость — это энергия жизни, которая ребенка начинает вести. Ему интересно — он участвует, а поскольку есть интерес и радость, я могу здесь подкладывать ему трудности. И если радость, интерес и трудности находятся в балансе, то тогда он преодолевает трудности. Если трудностей нет, то радость тоже быстро угасает», — объяснил эксперт.

Организатор проекта «Усатый нянь» Тарабукин объяснил роль игр в воспитании детей
Федеральное агентство новостей /

Для подростков подходят любые командные игры. Например, футбол, или традиционные русские лапта, кила, а также палки-банки. Малышам нужны игры попроще, добавил Тарабукин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«С малышами в простые игры, с подростками играем в футбол. Командные игры очень важны», — подытожил специалист.

Эфир на тему «Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети» начался в Медиагруппе «Патриот» 3 декабря. Вопросы на соответствующую тематику задал диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

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дети игры воспитание
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