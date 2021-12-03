Стилист перечислила недостатки наряда Рудковской на гала-ужине Russian in Vogue

Москва, 3 декабря. Продюсер и светская львица Яна Рудковская появилась на гала-ужине Russian in Vogue в не слишком удачном образе. К такому выводу пришла стилист-имиджмейкер Кати Зобкова.

Судя по нарядам гостей вечера, на мероприятии действовал дресс-код, предполагающий красную одежду. Рудковская соблюла это требование и пришла на гала-ужин в алом двухслойном платье с узкой юбкой, открытыми плечами и большим бантом на груди. Необычным элементом наряда продюсера стала баска, создававшая длинный шлейф до самого пола.

Однако многие подписчики светской львицы в Instagram не оценили ее образ для Russian in Vogue, посчитав его неудачным. С ними согласилась и стилист, давшая комментарий изданию «Утро-Новости». Эксперт перечислила сразу несколько недостатков платья Рудковской.

«Платье выглядело предательски мятым из-за ткани, бант на груди не добавлял нужного объема, а больше раздражал. Но самое печальное здесь то, что волан-баска, который предназначен для того, чтобы скрывать животик, наоборот, визуально прибавил объемов в этой области», — объяснила свою точку зрения Зобкова.

Гостями гала-ужина Russian in Vogue стали многие знаменитости, в том числе и вдова рэпера Децла Юлия Киселева. Она пришла на мероприятие в компании сына и с неприкрытой грудью.