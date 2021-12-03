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Стэнфордский университет разработал квадрокоптер с «птичьими лапами»

Наука
Стэнфордский университет разработал квадрокоптер с «птичьими лапами»
Prt Scr youtube.com  /  Лампа знаний

Пало-Альто, 3 декабря. Американские ученые из Стэнфордского университета создали уникальный квадрокоптер с системой захвата объекта. Ее разработали на основании лап птиц, пишет Science Robotics.

Беспилотник, оснащенный системой SNAG, полностью повторяет анатомию лап птиц. Благодаря ей квадрокоптер имеет возможность садиться на ветки деревьев, а также захватывать и переносить предметы по воздуху.

В основу системы ученые заложили созданные с применением трехмерной печати структуры, которые приводятся в движение леской. В квадрокоптере она стала своеобразной имитацией сухожилий.

«Один электромотор двигает лапку целиком, второй отвечает за искусственные пальцы», — цитирует слова ученых Planet Today.

Недавно российские специалисты разработали систему, которая позволяет печатать сложные детали из различных металлов с помощью 3D-принтера. Устройство представляет собой модифицированную версию уже применяемой на практике установки.

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