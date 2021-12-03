Азовская судостроительная компания «провела разъяснительные беседы» с бездомными собаками

Азов, 3 декабря. Компания «Азовская судоверфь» ответила в письме перед администрацией города Азова на запрос по урегулированию проблемы с бездомными собаками.

В судостроительную компанию был направлен запрос от местных властей. Возник он на основании обращения жителей с жалобой на бездомных животных, которые гуляют на территории компании. Запрос был направлен на проведение профилактической работы с животными.

«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ», — сообщил директор предприятия Михаил Бартник.

Prt Scr telegram.org / URA.ru

Руководитель компании отметил, что борьба собаками на территории организации не проводится, потому что проблем у сотрудников с животными нет. Глава «Азовской судоверфи» не понимает, почему администрация города вообще обратилась к нему с подобными вопросами.

Жители столицы Прикамья больше не смогут кормить бездомных животных на улице. В Правила благоустройства были внесены соответствующие поправки, которые приняли депутаты Пермской городской думы.