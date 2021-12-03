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Банк России понизил курс доллара на выходные

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 14:50
Экономика
Банк России понизил курс доллара на выходные
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Центральный банк Российской Федерации установил официальные обменные курсы на выходные дни. Об этом сообщается на официальном сайте российского финансового регулятора.

Курс доллара будет составлять 73,74 рубля. Это на 32,11 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро также оказался понижен до 83,24 рубля за валютную единицу. Разница с предыдущим днем составила 56,99 копейки.

Доллар демонстрирует снижение в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 14:45 биржевой курс равняется 73,59 рубля. Биржевой курс евро составляет 83,20 рубля.

Рубль может в дальнейшем укрепиться за счет подорожания энергоресурсов и запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказывал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

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банк россии доллар рубль евро курсы валютный рынок
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