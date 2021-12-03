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FlightGlobal: ВВС США нуждаются в новых крылатых ракетах для противостояния с Россией и Китаем

Армия
FlightGlobal: ВВС США нуждаются в новых крылатых ракетах для противостояния с Россией и Китаем
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 3 декабря. Военно-воздушные силы США нуждаются в новых крылатых ракетах, которые позволят самолетам наносить удары по целям, оставаясь за пределами зоны поражения систем ПВО противника. Об этом сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла.

В публикации отмечается, что система Joint Direct Attack Munition, которая позволяет использовать свободнопадающие бомбы в качестве корректируемых боеприпасов, утратила свою эффективность. В аналогичной ситуации оказались американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

По мнению аналитиков Института Митчелла, в нынешних условиях Пентагон нуждается в новых ракетах с радиусом действия от 92 до 463 километров, при помощи которых авиация сможет атаковать, не входя в зону действия комплексов противовоздушной обороны противника. Эксперты уверены, что новые боеприпасы станут отличным средством для противостояния с Россией и Китаем.

Ранее стало известно, что в России началось серийное производство гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» для ВМФ РФ. Они начнут поступать на вооружение российской армии в 2022 году. В настоящее время ракета находится на финальном этапе испытаний. Последний тестовый пуск «Циркона» состоялся 29 ноября с борта фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» в акватории Белого моря, передает «Царьград».

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россия сша пентагон ракеты
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