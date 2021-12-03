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Рожков резко ответил Мясникову о несмешных шутках в «Уральских пельменях»

Шоу-бизнес
Рожков резко ответил Мясникову о несмешных шутках в «Уральских пельменях»
instagram.com  /  @rozhkovandrey_official

Москва, 3 декабря. Шоумен Андрей Рожков резко ответил своему коллеге Вячеславу Мясникову, назвавшему шутки в «Уральских пельменях» несмешными. Он посоветовал обратить внимание на рейтинги шоу.

По словам Рожкова, вопрос о шутках достаточно провокационный. Артист считает, что люди, которые уже долгое время «варятся» внутри коллектива, могут дать неадекватную оценку. Он убежден, что он также порой подвержен необъективности.

«Давайте просто посмотрим на рейтинги программ, где показывают шоу, и все сразу станет понятно. Мы тут внутри коллектива уже варимся долгое время», — указал Рожков в беседе с Teleprogramma.pro.

Комик добавил, что зрители до сих пор любят программу и ценят юмор. К Новому году артисты готовят сюрприз для поклонников. Однако юморист не стал раскрывать секреты.

Андрей Рожков, говоря о современном юморе, указал, что у него есть недостатки. Артисту, в частности, не хватает смысла, идеи и морали. По его мнению, такие принципы действовали в старом КВН, сейчас подобного уже нет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рожков резко ответил Мясникову о несмешных шутках в «Уральских пельменях»
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