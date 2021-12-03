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Аналитик Разуваев рассказал о перспективах партнерства VK с «Газпром-медиа» 

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 15:04
Общество
Аналитик Разуваев рассказал о перспективах партнерства VK с «Газпром-медиа» 
Пресс-служба «ВКонтакте»  / 

Многие пользователи Facebook скоро перейдут в VK. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Компания «Газпром-медиа» получит 45% акций АО «МФ Технологии», контролирующего большинство голосов в VK. При этом VK сохранит статус независимой компании и будет работать над развитием цифровой экосистемы. Доля уставного капитала АО «МФ Технологии» перейдет во владение «Газпром-медиа холдинга» после одобрения соответствующей сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«Это положительно скажется на развитии компании VK. Я считаю, что у VK очень большое будущее в России. А Facebook своей цензурой россиян и [жителей] других русскоязычных стран настолько достанет, что все уйдут в VK. Если изначально в VK была молодежная аудитория, а в Facebook — политика и бизнес, то в итоге, я считаю, будет массовая миграция пользователей в VK», — уверен аналитик.

Аналитик Разуваев рассказал о перспективах VK, после партнерства с «Газпром-медиа» 
ФБА «Экономика сегодня» / Дмитрий Паршин

Александр Разуваев отметил, что Facebook блокирует пользователей за совершенно невинные вещи, теряя их навсегда.

«Я думаю, инвестиции «Газпрома» помогут VK, но главное — то, что американские социальные сети нас выкидывают в нашу альтернативу. Facebook — самая популярная сеть, но VK — это наша альтернатива. Основная активность россиян перейдет на площадку VK. При этом я считаю, что у него очень хорошие перспективы», — заявил собеседник агентства.

Аналитик вспомнил слова Маргариты Симоньян о том, что у России должны быть отечественные соцсети. У VK есть все шансы стать лучшей в нашей стране.

«Мы модернизируем страну, и интересно попробовать что-то новое. Я не сильно удивлюсь, если в дальнейшей динамике наши основные госкомпании будут инвестировать в данные сектора», — заключил эксперт.

Аналитик Разуваев рассказал о перспективах VK, после партнерства с «Газпром-медиа» 
Пресс-служба «ВКонтакте» /

Ранее стало известно, что Всемирная торговая организация намерена снизить издержки бизнеса стран-участниц. Для этого она приняла соглашение по упрощению процедур торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

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Все новости / Общество / Аналитик Разуваев рассказал о перспективах партнерства VK с «Газпром-медиа» 
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