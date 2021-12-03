Участники «Русского ниндзя» рассказали о закулисье экстремального шоу

Волгоград, 3 декабря. Участники проекта «Русский ниндзя» из Волгограда Алексей Бухарев и Елена Галушкина рассказали о закулисье экстремального шоу, на котором участники борются за крупный денежный приз — 5 миллионов рублей.

Оба участника — непрофессиональные спортсмены, но со всем мужеством и стойкостью проходят испытания. Бухарев, несмотря на тщательную подготовку, убежден, что самое главное — перебороть волнение и страх.

Мужчина отметил, что реди участников сложились очень хорошие отношения. Он никого не воспринимал как соперника, а старался поддерживать коллег, пишет Rodgor.ru. Галушкина в свою очередь добавила, что получила огромное удовольствие от новых знакомств.

«Всегда круто и интересно знакомиться с людьми, которые увлекаются другими видами спорта, имеют иной опыт, у которых можно зацепить лайфхаки в прохождении трасс», — приводит «Волгоградская правда» слова участницы.

Телепроект «Русский ниндзя» стартовал на канале СТС 22 ноября. Ведущими программы стали рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и регбист Василий Артемьев.