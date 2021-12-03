Почему мужчины лучше воспитывают детей: у мужчины строже спрос, но он дает больше свободы

Организатор проекта «Усатый нянь» Федор Тарабукин рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как вырастить настоящего мужчину и защитить детей от тлетворного влияния соцсетей.

Федор Тарабукин, являясь программистом по основной профессии, большое внимание уделяет экологическим проектам. Совместно с коллегами он чистит озера и пустыри от мусора, ведет онлайн-проект посадки деревьев. Но его всегда интересовала сфера человеческих отношений. Поэтому несколько лет назад, ознакомившись с традиционными практиками воспитания детей и современными методами, Тарабукин запустил проект отцовской формы воспитания «Усатый нянь», в основе которого лежат групповые 5-часовые прогулки взрослых мужчин с детьми на свежем воздухе. Об основных принципах воспитания подрастающего поколения Федор Тарабукин рассказал в программе «Вертикаль» с ведущим дьяконом Георгием, клириком храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость».

«Основное — это духовно-нравственное воспитание ребенка на основе православия. Мы приобщаем детей к традиционной русской культуре: учимся петь, плясать, играть в традиционные подвижные игры, потому что через них много что формируется, ходим в походы», — рассказал воспитатель.

В основе воспитательного метода Тарабукина лежит деятельность по преодолению испытания, базирующегося на игре.

«Игра — это модель жизни, в которой есть правила и переживания. Через игру я могу донести до ребенка, что самое главное в жизни — это радость. В игре я могу подкладывать ему трудности. В процессе воспитания важно соблюдать баланс радости, интереса и трудностей. Когда ребенок преодолевает трудности, он испытывает радость, если трудностей нет, то радость угасает», — пояснил эксперт.

Федор Тарабукин отмечает разность подхода к воспитанию детей у мужчин и женщин.

«Женщине необходима немедленная реакция ребенка, прямо сейчас. Мужчины дают ребенку наказ и отходят в сторону, давая ему возможность, особенно парню, сделать так, как он хочет. Но пройдет время, и он обязательно с него спросит, как он выполнил наказ. То есть мужчина не будет стоять над душой и требовать, как это часто делают женщины. Мама, как наседка, не дает ребенку возможности сделать самостоятельный выбор. У мужчины строже спрос, но он дает больше свободы», — объяснил руководитель проекта «Усатый нянь».

Федеральное агентство новостей /

В своем воспитании, по словам эксперта, мужчина легко распознает детскую немощь, скрывающуюся за капризами, и стремится сделать ребенка крепче духом. Женщину ребенку проще уговорить, ее материнские инстинкты начинают потакать ему. Вместе с тем, когда женщина чего-то не понимает, она начинает воевать и может быть более жестока по отношению к парню, чем мужчина, отметил Тарабукин.

В проекте «Усатый нянь» больший упор делается на воспитание мужчин. До определенного возраста девочки и мальчики в группах воспитываются вместе, во взрослых группах проекта воспитываются только мальчики.

«Как воспитатель в первую очередь я занимаюсь фундаментом личности, формированием такими качествами характера, как доверие, воля, целеустремленность, инициатива, способность ориентироваться на другого человека. Девочка, когда становится старше, требует уже женского воспитания, поэтому у нас нет программ для девочек», — пояснил воспитатель.

Касаясь проблемы погруженности детей в соцсети, эксперт заявил, что основная задача для родителей — не допускать детей к гаджетам, пока в них не сформировалась личность.

«Мы должны следить за интересами ребенка и не подсовывать ему телефон, потому что пока в нем не сформировалась структура личности, это очень опасно для него», — пояснил Федор Тарабукин.

Задачу ограничения детей в пользовании гаджетами, по мнению эксперта, нужно решать в школе. И опыт православных школ, в которых перед занятиями у детей забирают мобильные телефоны, в решении этой проблемы мог бы пригодиться, считает Федор Тарабукин.