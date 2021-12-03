Цены на новостройки в России выросли на 31% с начала года

Москва, 3 декабря. Средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке за 2021 год поднялась на 31 %, говорится в обзоре Единого ресурса застройщиков.

К ноябрю средняя цена за один квадратный метр превысила отметку в 119 тыс. рублей. Самая дорогая недвижимость возводится в столице России — по 258,3 тыс. за «квадрат». Далее следует Санкт-Петербург (150,2 тыс.) и Севастополь (110,9 тыс.). Дешевле всего купить квартиру в новом доме можно в Ингушетии (28,5 тыс.), Дагестане (30,9 тыс.) и КБР (32,7 тыс.), сообщает агентство «Прайм».

Профессиональные девелоперы продолжают строить жилые дома по всей стране, хотя за 11 месяцев объемы снизились почти на 5%. В пятерку лучших отраслевых компаний вошли ПИК, ЛСР, «Самолет», Setl Group и ФСК.

Руководитель отдела продаж департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Юрий Лебедев ранее обратил внимание, что россияне продолжают покупать жилье в новостройках в качестве инвестиции, несмотря на переход застройщиков к эскроу-счетам.