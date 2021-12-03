Экс-солистка «Миража» Суханкина поделилась деталями романа с женатым мужчиной

Москва, 3 декабря. Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась подробностями личной жизни. Певица призналась, что у нее был роман с женатым мужчиной.

Артистка пыталась построить отношения с очень состоятельным избранником, но из этого, по ее словам, не вышло ничего хорошего, так как он состоял в браке. Исполнительница детально рассказала об этом романе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«Он был женат. Это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям», — вспомнила Суханкина.

Вскоре возлюбленный начал намекать экс-солистке «Миража», что хочет уйти от жены. Хотя мужчина был настроен решительно, певица начала представлять себе его жену, которой он, по словам артистки, в свое время запретил рожать. Тогда исполнительница сказала избраннику, что ей нужно подумать, но больше к этой теме они не возвращались. Более того, Суханкина решила прекратить эту любовную связь.

«Я потихоньку свернула эти отношения и отползла, как говорится. Мне стало понятно, что с той женщиной может произойти то, чего я себе не прощу», — пояснила певица.

Бывшая солистка «Миража» была замужем четыре раза, но все ее браки завершились неудачно. Суханкина воспитывает двоих детей, которых она взяла из детдома. Артистка рассказала в телеэфире, почему она решилась на этот шаг.