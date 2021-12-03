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Погибшая на съемках «Ржавчины» Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 14:31
Шоу-бизнес
Погибшая на съемках «Ржавчины» Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина
Global Look Press  /  Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com

, 3 декабря. Актер Алек Болдуин сообщил, что руководила съемочным процессом оператор Галина Хатчинс, погибшая от пули во время работы над проектом «Ржавчина». По его словам, она сама направляла руку с оружие в руках артиста, в котором оказались настоящие пули.

Болдуин впервые дал интервью после страшной трагедии и раскрыл подробности инцидента. По его словам, в тот день он был воодушевлен работой над проектом. Однако вся его радость пропала, когда пистолет выстрелил боевыми пулями.

По словам артиста, Хатчинс полностью руководила процессом. Оператор сама направляла актера и говорила ему, куда идти и как держать оружие. Как указал Болдуин, он выполнял все, что велела ему кинематографист. В итоге пистолет был нацелен прямо под ее подмышку.

«Я взвожу пистолет. Я говорю: «Ты это видишь? Ты можешь видеть это?» А потом я отпускаю молоточек пистолета, и он стреляет», — указал Болдуин в интервью ABC.

Смертельный инцидент произошел в конце октября этого года. На съемках Алек Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс, которая вскоре умерла. Полиция ведет расследование и выясняет обстоятельства трагедии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Погибшая на съемках «Ржавчины» Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина
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