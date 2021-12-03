ФАН публикует видео с места стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве

Москва, 3 декабря. Мужчина, который находился за рулем Cadillac Escalade, выстрелил в другого водителя во время дорожного конфликта на 2-й Брестской улице. В распоряжении ФАН появилось видео с места событий.

Инцидент произошел в пятницу. Дмитрий М., который ранее был неоднократно судим, возмутился стилем вождения таксиста. Мужчина вышел из своего внедорожника и вступил в словесную перепалку с гражданином, после чего достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Стрелок попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан благодаря введению плана «Перехват». В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.