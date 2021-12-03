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ФАН публикует видео с места стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве

Происшествия
ФАН публикует видео с места стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве
wikipedia.org  /  Jonathanmallard

Москва, 3 декабря. Мужчина, который находился за рулем Cadillac Escalade, выстрелил в другого водителя во время дорожного конфликта на 2-й Брестской улице. В распоряжении ФАН появилось видео с места событий.

Инцидент произошел в пятницу. Дмитрий М., который ранее был неоднократно судим, возмутился стилем вождения таксиста. Мужчина вышел из своего внедорожника и вступил в словесную перепалку с гражданином, после чего достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Стрелок попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан благодаря введению плана «Перехват». В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

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