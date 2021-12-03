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«Перетаскивают снег с места на место»: жители Петербурга возмущены пятиметровыми сугробами

Общество
«Перетаскивают снег с места на место»: жители Петербурга возмущены пятиметровыми сугробами
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Снежные горы выросли на улицах Петербурга, во дворах лежат глыбы изо льда и грязи, в городе — пробки и аварии. Одним словом — циклон «Бенедикт» стал для петербургских коммунальщиков настоящим испытанием. С последствиями снегопада службы борются до сих пор, однако, по мнению горожан, в этой схватке удача отнюдь не на стороне коммунальщиков. 

Жители Северной столицы активно высказываются в социальных сетях о качестве снегоуборочных работ. Теперь, когда снег худо-бедно сгребли с дорог, на обочинах, во дворах и на съездах выросли «горы».

«Давайте найдем технику и отвезем это к Смольному, выгрузим перед ним, пусть лопатами гребут», — предлагает пользователь Сергей.

«Перетаскивают снег с места на место»: жители Петербурга возмущены пятиметровыми сугробами
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

«На Богатырском тоже такие сугробы, снег не вывозят»,  — жалуется Ирина.

«Перетаскивают снег с места на место»: жители Петербурга возмущены пятиметровыми сугробами
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

«Ну что за привереды и зануды живут в Петербурге. Ни ума, ни фантазии. Это катальные горки для детворы (если не растают)»,  — иронизирует Яков.

«Перетаскивают снег с места на место»: жители Петербурга возмущены пятиметровыми сугробами
Prt Scr vk.com / Санкт-Петербург Live

 

Из-за неубранного снега в городе образовывается гололед на тротуарах. От плохой работы коммунальных служб, а точнее практически ее полного отсутствия, страдают горожане: и взрослые, и дети ежедневно получают различного рода травмы, в том числе и переломы. При целой кипе нерешенных проблем, связанных со снегопадом, правительство Петербурга во главе с Александром Бегловым делает вид, что не замечает проблему снежного коллапса в городе.

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петербург снегопад снег
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