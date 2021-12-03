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Белоруссия анонсировала ответные экономические санкции против Запада

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 14:24
Политика
Белоруссия анонсировала ответные экономические санкции против Запада
wikipedia.org  /  Antono Vasiljev

Минск, 3 декабря. Белоруссия готовит собственный пакет санкций в ответ на экономическое и политическое давление со стороны стран коллективного Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По словам политика, пакет экономических ограничений в отношении европейских стран и США будет принят уже в ближайшее время. Как отметил Головченко, официальный Минск откладывал принятие ответных экономических мер, уповая на благоразумие Брюсселя и Вашингтона, однако эти надежды не оправдались.

«Оно (благоразумие. — Прим. ФАН) не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой», — цитирует Головченко БелТА.

Ранее ответ Минска на нападки коллективного Запада пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы республики, подготовка контрсанкций должна быть выполнена «четко и по-военному принципиально».

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