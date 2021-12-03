АвтоВАЗ готовится к презентации обновленной Lada Vesta

Тольятти, 3 декабря. Конвейер завода АвтоВАЗ выпустил партию рестайлинговой Lada Vesta из восьми седанов и универсалов, сообщают «Автоновости дня».

Так, в модели Vesta обновили салон, оснастили ее цифровой панелью приборов, блоком климат-контроля и планшетом с тачскрином на центральной консоли. Также установлены парктроники, камеры заднего вида, электрорегулируемые боковые зеркала и систему дистанционного запуска двигателя.

Мотор и трансмиссия останутся без изменений. В дилерских центрах планируют начать продажи обновленных машин уже в марте.

АвтоВАЗ повысит потребительские свойства своей продукции, дополнив ее набором автомобилиста. В состав комплектаций Lada войдут огнетушитель, трос, знак аварийной остановки и аптечка.