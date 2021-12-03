Иордания и Сирия возобновили работу свободной экономической зоны

Дамаск, 3 декабря. Сирия и Иордания объявили о возобновлении работы совместной свободной зоны (ССЗ) после шестилетнего перерыва.

Район, где она располагается, в 2015 году был захвачен боевиками, что вынудило предпринимателей прекратить свою деятельность. Однако после освобождения данных территорий и недавнего возобновления сообщения между странами инвестиционный климат изменился. Это уже привлекло бизнесменов — администрация ССЗ отчиталась о первых запросах со стороны различных предпринимателей сразу же после объявления о возобновлении работы центра.

#Syria #Jordan



The Jordanian-Syrian Joint Free Zone was reopened on Wednesday between the two countries, according to a statement from the Jordanian Ministry of Industry and Trade. pic.twitter.com/3irJUqVlLS — L24 (@Levant__24) December 2, 2021

В совместном заявлении, сделанном представителями Сирии и Иордании, обе стороны отметили, что восстановление свободной зоны направлено на оживление торгового движения, привлечение капиталов и активизацию сектора услуг, что позволит создать новые рабочие места и поддержать процессы экономического и социального развития сразу в двух сотрудничающих государствах.

Стимул для развития

Генеральный директор совместной свободной зоны Ирфан аль-Хасауна в разговоре с журналистами высоко оценил усилия властей двух стран, которые привели к возобновлению коммерческой и экономической деятельности в регионе. Также он отметил, что сейчас инвесторы, ранее работающее в данном месте, уже приступили к восстановлению своих объектов.

Это стало возможно благодаря обеспечению безопасности зоны и созданию иных условий, способствующих восстановлению предпринимательской деятельности и производства в регионе.

Важным шагом на пути к этому стало возобновление работы КПП «Джабер». Инициатива по открытию пропускного пункта уже демонстрирует результаты — она позволила оживить туристический поток, открыла путь для беженцев, желающих вернуться домой, а также возродила важные коммерческие маршруты. Кроме того Амман и Дамаск договорились об организации пассажирских авиарейсов между странами, которые теперь будет выполнять иорданская государственная компания Royal Jordanian.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

ССЗ и преодоление изоляции

Свободная зона на границе Сирии и Иордании была создана в рамках соглашения об экономическом сотрудничестве и регулировании торгового обмена между государствами. Только в 2014 году на ее территории было заключено около 560 инвестиционных контрактов.

Работающие фирмы получают существенные преимущества, поскольку там не распространяется внутреннее таможенное и внешнеторговое регулирование. Ввозимые туда иностранные товары, как и вывозимые, произведенные непосредственно в ССЗ, не облагаются пошлинами, налогами и сборами. Зона открыта для осуществления широкого поля деятельности и создания разного рода производств.

Теперь предприниматели получили возможность развивать свой бизнес в благоприятных и более выгодных для себя условиях.

Федеральное агентство новостей /

Дамаск в последнее время проявляет заметную активность в приеме делегаций из других стран, что способствует выходу страны из изоляции. Все больше государств рассматривают Сирию как важнейшего регионального игрока, сотрудничество с которым способствует развитию Ближнего Востока. Особо активен в усилении партнерства с арабской республикой Иран, однако такие страны как Ливан, ОАЭ также проявляют заинтересованность.