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Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома

Политика
Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома
мвд.рф  /  МВД России

Москва, 3 декабря. ЦИК России рекомендовал Ольгу Кириллову на пост нового председателя Московской городской избирательной комиссии, сказано в постановлении Центризбиркома.

Сейчас Ольга Кириллова является членом столичной комиссии.

«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии», — сказано в документе.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть занимаемую должность. Руководитель Центризбиркома добавила, что он останется членом столичной комиссии.

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Все новости / Политика / Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома
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