Ольга Кириллова может стать новым председателем Мосгоризбиркома

Москва, 3 декабря. ЦИК России рекомендовал Ольгу Кириллову на пост нового председателя Московской городской избирательной комиссии, сказано в постановлении Центризбиркома.
Сейчас Ольга Кириллова является членом столичной комиссии.
«Предложить Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Кирилловой Ольги Евгеньевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии», — сказано в документе.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть занимаемую должность. Руководитель Центризбиркома добавила, что он останется членом столичной комиссии.