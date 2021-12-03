Дед Мороз из московской усадьбы отметил, что в чудеса можно верить в любом возрасте

Москва, 3 декабря. Вера в чудеса не зависит от возраста, заявил Дед Мороз из Московской усадьбы. Прожитые годы не играют никакой роли, отметил главный зимний волшебник.

Дед Мороз принимал в гостях корреспондента РИА Новости, с ней он поделился секретами долгой жизни и правилами посещения усадьбы в пандемию. Про чудеса и веру в них он ответил, что не важен возраст, главное — доброта в сердце.

«Роль возраст не играет абсолютно никакую, главное, чтобы в сердце была доброта и любовь к людям и вера в честное, искреннее отношение между людьми. Вот если человек это теряет, тогда уж и не знаю, что ему поможет», — пояснил Дед Мороз.

Дед Мороз из московской усадьбы поделился секретами долголетия. Он рассказал, что питается исключительно натуральными продуктами. Главный зимний волшебник поведал, что ест все, что ему нравится, главное — качество употребляемой пищи.