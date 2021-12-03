Совместные учения военной полиции ВС РФ и Сирии прошли в провинции Алеппо

Алеппо, 3 декабря. Совместные учения подразделений военной полиции Вооруженных сил России и Сирии прошли в провинции Алеппо вблизи Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тренировка прошла на полигоне в районе населенного пункта Масеран, где условия максимально приближены к боевым. В ходе учений военнослужащим предстояло пройти полосу препятствий и подавить огневые точки условного противника. Командиры следили за своими бойцами, оценивая их действия в учебной атаке. При этом военнослужащие, имитировавшие силы противника, взрывали тротиловые шашки, чтобы создать атмосферу реального боя.

Командир батальона военной полиции ВС САР Халид Мухаммад заявил, что его бойцы впервые проходят подготовку вместе с российскими военнослужащими, передает телеканал «Звезда».

«Мы чувствуем себя увереннее, когда рядом российские коллеги. Эти совместные тренировки помогают нам наладить взаимодействие, отработать слаженность в применении оружия, тактики и совместного выполнения задач на поле боя», — сказал он.

По его словам, реальное сражение может отличаться от учений, поэтому подобные психологические тренировки помогают выработать у солдат самоконтроль, а также натренировать боевые рефлексы.

Напомним, 1 декабря в сирийской провинции Эс-Сувейда состоялась гуманитарная акция, организованная специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В ходе мероприятия военнослужащие ВС РФ раздали жителям города Шахба более тысячи продуктовых наборов, а также партию теплых вещей общим весом в 500 килограммов.