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Лидер большинства в парламенте Ирака встретился с проигравшими проиранскими партиями

Весь мир
Лидер большинства в парламенте Ирака встретился с проигравшими проиранскими партиями
Федеральное агентство новостей  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Багдад, 3 декабря. Иракский политик и клерик Муктада ас-Садр, чей блок победил на парламентских выборах в октябре, встретился с координационной группой от шиитских партий для урегулирования противоречий и переговоров по основным внутриполитическим вопросам.

Как сообщается, большую часть делегатов от иных фракций представляли проиранские движения. Встреча прошла в резиденции Хади аль-Амири, главы партии «Аль-Фатх», которая в основном и продвигает интересы Тегерана в Ираке. Также присутствовали бывший премьер и глава светского «Государства закона» Нури аль-Малики, руководитель Высшего исламского совета Ирака Аммар аль-Хаким и ряд других политических деятелей. Примечательно, что на мероприятии отметился и посол Ирана Ирадж Масджеди.

Присутствующие обсудили формирование правительства большинства в парламенте, борьбу с коррупцией и вывод иностранного военного контингента из республики, а также прочие вопросы. Кроме того стороны обменялись мнениями касательно борьбы с идеей о нормализации отношений с Израилем.

Муктада ас-Садр выдвинул ряд условий, при которых оппозиционные шиитские партии смогут войти с ним в коалицию. В их числе — передача вооружения от неофициальных группировок подразделениям народного ополчения «Хашд Шааби» и привлечение к ответственности государственных деятелей, причастных ко взяточничеству и отмыванию финансовых средств. Также сообщается, что по итогам переговоров участники приняли решение не допускать к переизбранию действующих президента страны Бархама Салеха, премьер-министра Мустафу аль-Казыми и спикера парламента Мухаммада аль-Халбуси.

Союз ради мира

Не исключено, что примирение Ас-Садра с проигравшими партиями позволит снизить напряженность, возникшую в стране после оглашения результатов выборов. По итогам голосования блок «садристов» «Ас-Сайрун» одержал уверенную победу с 73 местами в парламенте, значительно оторвавшись от своих конкурентов. В то же время проиранские партии, оказывающие заметное влияние на внешнюю и внутреннюю политику Ирака, заметно сдали позиции по сравнению с предыдущим плебисцитом в 2018 году.

В частности, тогда «Аль Фатх» набрал 48 мест, в этот раз — всего 17. Ближайшая к победителю проиранская партия «Государство закона» заняла лишь третье место, набрав 33 мандатов — почти вдвое меньше, чем «садристы». На второй же строчке оказались сунниты из блока «Такаддум» под руководством Аль-Халбуси (37 мест), которые интересы Ирана в Багдаде продвигать не станут.

Лидер большинства в парламенте Ирака встретился с проигравшими проиранскими партиями
Федеральное агентство новостей /

Ас-Садр возглавляет в большинстве своем шиитские массы, но пользуется значительным авторитетом и у других этноконфессиональных групп. Клерик не устраивает Тегеран и его «подручных» тем, что выступает за полную независимость страны от воздействия извне — как со стороны США, так и Ирана.

Исламская Республика, в свою очередь, не хочет терять свое влияние, которое оказывает через подконтрольные себе группы, включая «Хашд Шааби» — многочисленное, хорошо вооруженное и обученное шиитское ополчение, которое уже неоднократно угрозами дестабилизации обстановки заставляло правительство принимать решения в пользу Ирана.

Сейчас же проиранские группировки активно добиваются пересмотра результатов выборов в надежде вернуть утраченные места. Однако, несмотря на заявления о фальсификации, результаты голосования могут действительно свидетельствовать о потере Исламской Республикой поддержки со стороны иракского народа.

Усиление же позиций Муртада ас-Садра в парламенте представляет планам Тегерана серьезную угрозу, поскольку на его стороне находится немало вооруженных сторонников, что вкупе с поддержкой большинства населения может значительно ограничить свободу действий прочих шиитских формирований.

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выборы ирак иран муктада ас-садр
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