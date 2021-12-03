Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 14:39
14:35
Экономика
Цены на новостройки в России выросли на 31% с начала года
14:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Суханкина поделилась деталями романа с женатым мужчиной
14:30
Происшествия
Стрелявший в московского таксиста водитель Cadillac состоял на учёте в наркодиспансере
14:30
Общество
Археологи обнаружили руины дворца шумерского царя Син-иддинама в Ираке
14:29
Шоу-бизнес
Погибшая на съемках «Ржавчины» Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина
14:28
Происшествия
ФАН публикует видео с места стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве
14:26
Шоу-бизнес
Вернувшаяся на сцену Адель показала, как выглядит без макияжа
14:24
Политика
Белоруссия анонсировала ответные экономические санкции против Запада
14:23
Экономика
Эфир: Что будет с оставшейся без транзита и китайского рынка Литвой
14:23
Политика
Публицист Чаусов объяснил, как американские политологи связали зеленую энергетику и Крым
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Интернет-маркетолог озвучил гонорар сына Рудковской и Плющенко за рекламу на одежде

Шоу-бизнес
Интернет-маркетолог озвучил гонорар сына Рудковской и Плющенко за рекламу на одежде
Агентство городских новостей Москва

Москва, 3 декабря. Интернет-маркетолог Элиас Макаров рассказал, какой гонорар получил сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко за рекламу на одежде. По мнению эксперта, эта история привлекла столько внимания, что могла стоить больше, чем заплатили звездному ребенку.

Пользователи Сети обсудили костюм мальчика, известного под прозвищем Гном Гномыч, с подачи комика Ильи Соболева. Он посмеялся над рекламными нашивками на одежде сына Плющенко и Рудковской. После этого Макаров пояснил порталу BLITZ+, что обычно бренды покупают у продюсера пакетные предложения, размещаясь не только на одежде, но и в соцсетях.

«Такая история стоила в районе 100–200 тысяч рублей. Больше они не стали бы платить, потому что размещение совместное, неэксклюзивное. Реклама не занимает большого места», — озвучил сумму гонорара маркетолог.

Однако в итоге благодаря Соболеву эта история стала таким обсуждаемым инфоповодом, что рекламодатель заплатил довольно маленькую сумму за то, что получил, считает эксперт. По мнению Макарова, бум от этой рекламы намного больше, чем могли предположить заказчики.

«Люди стебутся, но это приносит клиентов», — подытожил интернет-маркетолог.

Интернет-маркетолог озвучил гонорар сына Рудковской и Плющенко за рекламу на одежде
Prt Scr instagram.com / @sobolev_tut

Подписчики Соболева предупреждали его о возможных последствиях после шутки над снимком Гном Гномыча. Поклонники считают, что Рудковская может разозлиться и затеять судебное разбирательство с комиком.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Интернет-маркетолог озвучил гонорар сына Рудковской и Плющенко за рекламу на одежде
плющенко рудковская гном гномыч
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать