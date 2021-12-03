Интернет-маркетолог озвучил гонорар сына Рудковской и Плющенко за рекламу на одежде

Москва, 3 декабря. Интернет-маркетолог Элиас Макаров рассказал, какой гонорар получил сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко за рекламу на одежде. По мнению эксперта, эта история привлекла столько внимания, что могла стоить больше, чем заплатили звездному ребенку.

Пользователи Сети обсудили костюм мальчика, известного под прозвищем Гном Гномыч, с подачи комика Ильи Соболева. Он посмеялся над рекламными нашивками на одежде сына Плющенко и Рудковской. После этого Макаров пояснил порталу BLITZ+, что обычно бренды покупают у продюсера пакетные предложения, размещаясь не только на одежде, но и в соцсетях.

«Такая история стоила в районе 100–200 тысяч рублей. Больше они не стали бы платить, потому что размещение совместное, неэксклюзивное. Реклама не занимает большого места», — озвучил сумму гонорара маркетолог.

Однако в итоге благодаря Соболеву эта история стала таким обсуждаемым инфоповодом, что рекламодатель заплатил довольно маленькую сумму за то, что получил, считает эксперт. По мнению Макарова, бум от этой рекламы намного больше, чем могли предположить заказчики.

«Люди стебутся, но это приносит клиентов», — подытожил интернет-маркетолог.

Prt Scr instagram.com / @sobolev_tut

Подписчики Соболева предупреждали его о возможных последствиях после шутки над снимком Гном Гномыча. Поклонники считают, что Рудковская может разозлиться и затеять судебное разбирательство с комиком.