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«Почта России» начала тестировать упаковки для доставки вина при продаже онлайн

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 14:02
Общество
«Почта России» начала тестировать упаковки для доставки вина при продаже онлайн
pixabay.com

Москва, 3 декабря. Компания «Почта России» объявила о начале тестирования упаковки для отправки вина при онлайн-продаже.

Упаковка представляет собой коробку, внутри которой находится пенопласт с формовкой под бутылки. В компании отметили, что упаковка предполагает отправку трех или пяти бутылок. Толстый пенопласт защищает хрупкий груз со всех сторон.

«Первые муляжи — той же хрупкости, что и винные бутылки — прибыли из Краснодара в Москву. Отправили их как посылку EMS», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Почты России».

Старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина запланирован на весну следующего года. Спиртное можно будет заказать на специальном сайте «Почты России», которая доставит напиток покупателю. Пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.

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вино "Почта России" онлайн-продажа
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