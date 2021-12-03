«Почта России» начала тестировать упаковки для доставки вина при продаже онлайн

Москва, 3 декабря. Компания «Почта России» объявила о начале тестирования упаковки для отправки вина при онлайн-продаже.

Упаковка представляет собой коробку, внутри которой находится пенопласт с формовкой под бутылки. В компании отметили, что упаковка предполагает отправку трех или пяти бутылок. Толстый пенопласт защищает хрупкий груз со всех сторон.

«Первые муляжи — той же хрупкости, что и винные бутылки — прибыли из Краснодара в Москву. Отправили их как посылку EMS», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Почты России».

Старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина запланирован на весну следующего года. Спиртное можно будет заказать на специальном сайте «Почты России», которая доставит напиток покупателю. Пилотный проект может продлиться с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.