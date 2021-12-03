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Российские фристайлисты могут пропустить этапы Кубка мира в Канаде и США

Спорт
Российские фристайлисты могут пропустить этапы Кубка мира в Канаде и США
ТАСС  /  Владимир Смирнов

Парк-Сити, 3 декабря. Фристайлисты из России могут не выступить на этапах Кубка мира, которые примут США и Канада.

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал журналистам РИА Новости о проблемах, возникших у спортсменов из РФ в преддверии январских этапов Кубка мира.

«В США и Канаде существуют ограничения по въезду для лиц, не привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Они не пускают людей, привитых российскими вакцинами, даже просто на территорию страны», — признался он.

В США и Канаде пройдут этапы Кубка мира по фристайлу, лыжной акробатике, ски-кроссу, слоупстайлу, биг-эйру, а также могулу. По их результатам определятся участники зимней Олимпиады в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за сложной эпидемической обстановки в Китае иностранным запрещено посещать мероприятия в рамках ОИ.

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