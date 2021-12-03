Росстат отмечает ускорение инфляции в последнюю неделю ноября

Москва, 3 декабря. Инфляция в России может превысить уровень 8% по итогам текущего года, что подтверждается сведениями Росстата. Такой же позиции придерживаются опрошенные «Известиями» аналитики.

Жесткая политика Центробанка способна замедлить рост цен, однако годовая инфляция все равно превысит 8%, считают экономисты. По их словам, главным драйвером инфляции стал сектор услуг и негативный новостной фон.

Росстат также опубликовал данные о росте недельной инфляции: с 23 по 29 ноября цены выросли на 0,46%. Это означает, что с начала текущего года повышение составило 7,51%. Данное значение уже превосходит годовой прогноз Минэкономразвития в 7,4%.

Банк России обеспокоен высокими темпами инфляции, подтвердила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).