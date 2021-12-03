BBC показал тизер шестого сезона сериала «Острые козырьки»

Лондон, 3 декабря. Телеканал BBC представил тизер шестого сезона сериала «Острые козырьки». Ролик опубликован на официальной странице в Instagram.

В новом сезоне события развернутся в 1934 году. Основной темой станет распространение фашизма, как это было и в пятом сезоне. В центре сюжета окажется банда Шелби, взявшая под контроль Бирмингем. В этот раз герои столкнутся с реальной опасностью в виде нацистов, пишет газета «Культура».

В новом сезоне в сериал вернется герой Альфи Соломонс, которого сыграл Том Харди. Главные роли в проекте исполнили Киллиан Мерфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсен и другие. Премьера первого эпизода запланирована на начало 2022 года. В новом сезоне, как и в предыдущих, будет шесть серий.