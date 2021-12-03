Нефтяная корпорация Ливии отчиталась о продажах природных ресурсов за октябрь

Триполи, 3 декабря. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии отчиталась о продажах за октябрь. Реализация природных ресурсов принесла в казну страны почти два миллиарда долларов.

Представитель компании рассказал, что рост производства наблюдался во всех основных категориях. По его словам, это положительно влияет на будущее экономики североафриканского государства.

«Выручка от продажи сырой нефти составила 1,85 млрд долларов США, газа и конденсата — 34,3 млн, а продажи нефтехимической продукции принесла в казну 1,97 миллиона, в то время как общая реализация нефтепродуктов составила 18,2 млн долларов», — говорится в сообщении ННК.

Корпорация связывает рост доходов со стабильностью в нефтяном секторе. Профильные бригады своевременно реагируют и устраняют поломки на трубопроводе. Службы безопасности обеспечивают охрану основных узлов распределения и станций.

Совокупность этих факторов позволила ННК добиться новых рекордных результатов. Продажа природных ресурсов за октябрь принесла бюджету страны 1,9 млрд долларов.

Российская компания «Татнефть» внесла существенный вклад в развитие инфраструктуры по добыче природных ресурсов в Ливии. В ноябре специалисты завершили бурение скважины B2 на месторождении Гадамес в западной части страны.