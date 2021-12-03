Глава МВД Австрии Нехаммер станет новым канцлером страны после ухода Шалленберга

Вена, 3 декабря. Министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер станет новым канцлером страны. Он займет пост после анонсированного ухода Александера Шалленберга.

Политик избран новым лидером правящей Австрийской народной партии. Ему сейчас 49 лет.

Себастьян Курц, который до октября был канцлером, ушел с поста после того, как стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Он оставался председателем Австрийской народной партии, но 2 декабря объявил об отставке. Политик сообщил о намерении полностью уйти из национальной политики. Это решение связано с рождением сына.

Канцлером временно был Шалленберг, но он тоже сказал о готовности сложить полномочия.