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Сейф Каддафи поблагодарил судей Ливии за возвращение в президентскую гонку
Весь мир
Сейф Каддафи поблагодарил судей Ливии за возвращение в президентскую гонку
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Сабха, 3 декабря. Кандидат в президенты Сейф аль-Ислам Каддафи поблагодарил судей Ливии за возвращение в предвыборную гонку. Об этом политик написал в личном Facebook-аккаунте.

По его словам, итоги заседания говорят о стремлении госслужащих добиться справедливого процесса голосования.

«Вся благодарность и признательность судьям Ливии, которые отважились на слово правды», — написал Каддафи-младший.

Кандидат в президенты также поддержал ливийцев, которые настаивали на его возвращении в предвыборную гонку.

«Посвящаю эту победу всему народу Ливии... и особый подарок моим тетям, дядям, братьям и сестрам, которые пережили холод ночей и не спали, чтобы защитить меня в суде», — добавил он.

Сейф аль-Ислам Каддафи одним из первых подал документы в Высшую избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты. Его примеру последовали еще 92 человека, включая сложившего полномочия спикера Палаты представителей Агилу Салеха и главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

По окончании приема заявок ВИК опубликовала предварительный список претендентов на пост главы государства, оставив 73 граждан. Среди недопущенных оказался сын убитого ливийского лидера.

Адвокат Каддафи-младшего сразу заявил о планах подать апелляцию для возвращения его клиента в предвыборную гонку. Он уточнил, что при подаче документов они были в порядке и не противоречили законодательству.

Журналист-международник Аббас Джума осудил ВИК Ливии за исключение Сейфа аль-Ислама из списка кандидатов. По его словам, допуск премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы нарушает условия закона о выборах.

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