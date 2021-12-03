Фронт ПОЛИСАРИО отказался участвовать в круглых столах по Западной Сахаре

Алжир, 3 декабря. Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали заявил об отказе участвовать в круглых столах по урегулированию проблемы статуса Западной Сахары.

В интервью Алжирскому национальному телевидению политик подтвердил готовность вернуться к переговорам при условии соблюдения международных гарантий. Он потребовал уважения права сахарского народа на самоопределение.

По его словам, одним из пунктов также является вовлечение Африканского союза в поиск решения для урегулирования конфликта. Гали призвал к проведению прямого диалога между двумя конфликтующими сторонами, Марокко и ПОЛИСАРИО, под эгидой организации. Нынешнюю роль АС он назвал «скромными усилиями».

Глава фронта предложил Рабату два варианта. Первый — присоединиться к процессу по организации референдума о самоопределении сахарского народа, за которое выступает ООН. Второй — вести прямые переговоры, что поддерживает Афросоюз.

Фронт ПОЛИСАРИО при помощи Алжира на протяжении четырех десятилетий борется за независимость Западной Сахары. Рабат, контролирующий почти 80% спорной территории, предлагает региону автономию в составе королевства. Повстанцы требуют проведения референдума о самоопределении.

В ноябре начальник штаба Народно-освободительной армии Сахары заявил, что силы фронта готовы приступить к освобождению территорий, оккупированных Марокко. Коммерческим компаниям рекомендовано отказаться от инвестиций в регион, поскольку он является зоной боевых действий.