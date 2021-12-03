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Ливия и Мавритания обсудили развитие двусторонних отношений

Весь мир
Ливия и Мавритания обсудили развитие двусторонних отношений
wikipedia.org  /  Александра Пугачевская (Alexandra Pugachevsky) / CC BY-SA 3.0

Нуакшот, 3 декабря. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи встретился с главой Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани. Переговоры касались отношений между странами и путей их развития.

Согласно сообщению пресс-службы ливийского ведомства, во время беседы стороны затронули активизацию сотрудничества. Аль-Газуани подтвердил необходимость укрепления связей в интересах двух государств.

Участники встречи обсудили вопросы, представляющие общий интерес, и работу совместного ливийско-мавританского комитета. Политики коснулись поддержки инвестиций в государственный и частный секторы.

Стороны рассмотрели возрождение Союза арабского Магриба и присоединение Ливии к группе «сахельской пятерки» ввиду ее активной роли в регионе. Также затронуты аспекты всеобъемлющего национального примирения и достижения стабильности в североафриканской стране.

Ранее Ливия и Россия обсудили возможность возобновления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Партнерство в различных сферах восстановят после более чем 20-летней паузы.

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ливия мавритания
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