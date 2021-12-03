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Украина приступает к строительству военно-морских баз в Бердянске и Очакове

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 13:38
Армия
Украина приступает к строительству военно-морских баз в Бердянске и Очакове
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Киев, 3 декабря. Строительство двух военно-морских баз стартовало в Николаевской и Запорожской областях Украины. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в ходе выступления в Верховной раде.

Министр напомнил, что строительство морских баз для защиты Черноморского региона было анонсировано президентом Украины Владимиром Зеленским 20 октября. По его словам, создание новых объектов осуществляется за счет кредита в размере в 1,7 миллиарда фунтов, который Великобритания предоставила Украине, передает информационное агентство «Новороссия».

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал Резников.

Стоит отметить, что летом 2021 года Лондон и Киев подписали меморандум, предусматривающий реализацию планов по наращиванию военно-морского потенциала Украины. Также документ предполагает поставки вооружения и двух противоминных кораблей класса Sundown.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях построить новый военно-морской флот до 2035 года. Однако военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что Киев не сможет этого сделать. В данный момент страна не в состоянии даже восстановить крейсер, так как все судостроительные заводы закрыты или разорены.

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