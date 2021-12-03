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Институт Гэллапа: 45% граждан США столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста инфляции

Весь мир
Институт Гэллапа: 45% граждан США столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста инфляции
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вашингтон, 3 декабря. Почти половина американских домохозяйств сообщает о финансовых трудностях, которые связаны с ростом цен на основные товары. Об этом сообщает исследование, проведенное Институтом Гэллапа.

При этом 10% процентов респондентов описывают возникшие финансовые трудности как серьезные и влияющие на их уровень жизни, в то время как еще 35% опрошенных говорят, что трудности умеренные.

Исследователи указывают, что 71% тех, кто живет в семьях, зарабатывающих менее 40 000 долларов в год, говорят, что недавнее повышение цен вызвало финансовые трудности в их семье. Об этом же сообщают 47% домохозяйств со средним и 29% домохозяйств с высоким уровнем дохода.

Более того, 28% американцев с низким уровнем дохода описывают трудности, с которыми они сталкиваются, как серьезные и влияющие на их способность поддерживать свой нынешний уровень жизни.

Опрос проводился на фоне сезона праздничных распродаж, и увеличения счетов за отопление, связанное с понижением температуры на большей части территории страны. Ожидается, что в ближайшие месяцы рост цен сохранится, что приведет к более значительным последствиям для многих американских домохозяйств.

Уровень инфляции в США недавно обновил 30-летний максимум, достигнув 6,2% по итогам года. При этом многие аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы рост цен может превысить 10%.

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сша экономика инфляция
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