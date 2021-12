Институт Гэллапа: 45% граждан США столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста инфляции

Вашингтон, 3 декабря. Почти половина американских домохозяйств сообщает о финансовых трудностях, которые связаны с ростом цен на основные товары. Об этом сообщает исследование, проведенное Институтом Гэллапа.

При этом 10% процентов респондентов описывают возникшие финансовые трудности как серьезные и влияющие на их уровень жизни, в то время как еще 35% опрошенных говорят, что трудности умеренные.

