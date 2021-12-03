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В Кремле назвали переговоры Лаврова и Блинкена хорошей возможностью выразить позиции РФ и США

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 13:31
Политика
В Кремле назвали переговоры Лаврова и Блинкена хорошей возможностью выразить позиции РФ и США
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Москва, 3 декабря. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена позволили доходчиво объяснить друг другу позиции Москвы и Вашингтона, которые расходятся по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча дипломатов состоялась в Стокгольме. По мнению Пескова, участники переговоров сумели донести друг для друга позиции обеих стран.

«Мы четко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся», — сказал пресс-секретарь.

Как стало известно ранее, Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины во время переговоров на саммите ОБСЕ.

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Все новости / Политика / В Кремле назвали переговоры Лаврова и Блинкена хорошей возможностью выразить позиции РФ и США
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