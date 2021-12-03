В Кремле назвали переговоры Лаврова и Блинкена хорошей возможностью выразить позиции РФ и США

Москва, 3 декабря. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена позволили доходчиво объяснить друг другу позиции Москвы и Вашингтона, которые расходятся по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча дипломатов состоялась в Стокгольме. По мнению Пескова, участники переговоров сумели донести друг для друга позиции обеих стран.

«Мы четко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся», — сказал пресс-секретарь.

Как стало известно ранее, Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины во время переговоров на саммите ОБСЕ.