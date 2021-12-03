Избирком Ливии объявил о вооруженных нападениях на участки в западном регионе

Триполи, 3 декабря. Главный оперативный штаб Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии объявил, что пять участков на западе страны подверглись нападению со стороны неизвестных группировок с целью кражи избирательных карточек. Преступники похитили сотрудника избиркома в столице.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ведомства, серия инцидентов произошла в среду, 1 декабря, после завершения раздачи документов. Вооруженные боевики в гражданской одежде захватили отделения ВИК. Они изъяли карточки, которые не дошли до владельцев.

Глава оперштаба Саид аль-Касби добавил, что пострадали четыре центра в районе Аль-Азизия и столичное бюро. Кроме того, налетчики похитили сотрудника отделения избиркома в Триполи. Чиновника освободили на следующий день.

После рейда боевиков избирком недосчитался 2381 удостоверения для голосования. Процесс инвентаризации продолжается.

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В среду, 1 декабря, истек срок раздачи карточек избирателя. Документ дает владельцу право участвовать на президентских и парламентских выборах, запланированных на 24 декабря.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд страны одобрил жалобу сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама на решение избиркома об отстранении его кандидатуры. Политик проложит участие в гонке за пост главы страны.