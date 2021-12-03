Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 14:37
14:35
Экономика
Цены на новостройки в России выросли на 31% с начала года
14:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Суханкина поделилась деталями романа с женатым мужчиной
14:30
Происшествия
Стрелявший в московского таксиста водитель Cadillac состоял на учёте в наркодиспансере
14:30
Общество
Археологи обнаружили руины дворца шумерского царя Син-иддинама в Ираке
14:29
Шоу-бизнес
Погибшая на съемках «Ржавчины» Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина
14:28
Происшествия
ФАН публикует видео с места стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве
14:26
Шоу-бизнес
Вернувшаяся на сцену Адель показала, как выглядит без макияжа
14:24
Политика
Белоруссия анонсировала ответные экономические санкции против Запада
14:23
Экономика
Эфир: Что будет с оставшейся без транзита и китайского рынка Литвой
14:23
Политика
Публицист Чаусов объяснил, как американские политологи связали зеленую энергетику и Крым
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Избирком Ливии объявил о вооруженных нападениях на участки в западном регионе

Весь мир
Избирком Ливии объявил о вооруженных нападениях на участки в западном регионе
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 3 декабря. Главный оперативный штаб Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии объявил, что пять участков на западе страны подверглись нападению со стороны неизвестных группировок с целью кражи избирательных карточек. Преступники похитили сотрудника избиркома в столице.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ведомства, серия инцидентов произошла в среду, 1 декабря, после завершения раздачи документов. Вооруженные боевики в гражданской одежде захватили отделения ВИК. Они изъяли карточки, которые не дошли до владельцев.

Глава оперштаба Саид аль-Касби добавил, что пострадали четыре центра в районе Аль-Азизия и столичное бюро. Кроме того, налетчики похитили сотрудника отделения избиркома в Триполи. Чиновника освободили на следующий день.

После рейда боевиков избирком недосчитался 2381 удостоверения для голосования. Процесс инвентаризации продолжается.

Избирком Ливии объявил о вооруженных нападениях на участки в западном регионе
www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

В среду, 1 декабря, истек срок раздачи карточек избирателя. Документ дает владельцу право участвовать на президентских и парламентских выборах, запланированных на 24 декабря.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд страны одобрил жалобу сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама на решение избиркома об отстранении его кандидатуры. Политик проложит участие в гонке за пост главы страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Избирком Ливии объявил о вооруженных нападениях на участки в западном регионе
ливия вик ливии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать