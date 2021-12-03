Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, 3 декабря. Известный рэпер Oxxxymiron даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятия запланированы на весну 2022 год. Эти выступления станут первыми за пять лет.

В Северной столице музыкант выступит 4 и 5 марта в клубе A2 Green Concert, в Москве — 11 и 12 марта в Adrenaline Stadium. Об этом сообщила пресс-служба концертного агентства Pop Farm.

Приоритетную возможность приобрести билеты получат подписчики сервиса «Яндекс Плюс», который является партнером шоу. На платформе пока указаны билеты стоимостью в 5 тысяч рублей.

Рэпер несколько лет хранил молчание и не публиковал новые треки. Однако в ноябре он представил сразу несколько новых композиций, а 1 декабря вышел свежий альбом, получивший название «Красота и Уродство». В пластинку вошли 22 композиции.