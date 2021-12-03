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Московский Дед Мороз поддерживает свое здоровье при помощи натуральных продуктов и доброты

Общество
Московский Дед Мороз поддерживает свое здоровье при помощи натуральных продуктов и доброты
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Дед Мороз из Московской Усадьбы поделился секретами долголетия. Он рассказал, что питается исключительно натуральными продуктами.

Главный зимний волшебник поведал, что ест все, что ему нравится, главное — качество употребляемой пищи. Он заявил, что при правильном питании можно жить долго, и он является примером. Также он рассказал, как поддерживает здоровье.

«Прежде всего, волноваться надо меньше. Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается», — поделился Дед Мороз.

В качестве примера сказочный персонаж привел жителей Кавказа, где жители по доброму относятся друг к другу и живут до ста лет.

Дед Мороз признался, что больше всего любит отдыхать на Кавказе и в Сибири. Не менее популярным местом для восстановления сил он считает север страны.

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