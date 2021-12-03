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Экономист Скаршевский указал на откровенную ложь в послании Зеленского

Политика
Экономист Скаршевский указал на откровенную ложь в послании Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 декабря. Ежегодное послание президента Владимира Зеленского к Верховной раде вызвало большой ажиотаж среди простых украинцев, а также экспертов в разных отраслях.

Экономист Виктор Скаршевский убежден, что выступление главы государства не имеет ничего общего с реальной экономической и энергетической ситуацией в Незалежной. Как считает специалист, Зеленский не только проигнорировал реальные вызовы и проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, но и прибегнул к откровенному искажению фактов и даже лжи ради повышения своего рейтинга.

В первую очередь, по словам Скаршевского, президент откровенно солгал о том, что тарифы на электроэнергию и другие услуги ЖКХ для населения за год не выросли, а даже снизились. Более того, Владимир Зеленский заявил, будто на Украине нет никакого энергетического кризиса, и отопительный сезон проходит в штатном режиме.

«Как ответственный экономист, я зашел на сайт Госкомстата и посмотрел, что тарифы на электроэнергию не снизились, а увеличились. Причем увеличились они на 26% по сравнению с прошлым годом для населения. Почему так произошло? Потому что президент забыл сказать о том, что с начала 2021 года отменили льготный тариф на электроэнергию», — заявил экономист на YouTube-канале «Система.Инфо».

Экономист Скаршевский указал на откровенную ложь в послании Зеленского
Новостное агентство «Харьков». /

Как отмечает эксперт, президент Зеленский также сказал абсолютную неправду о том, что зарплата медиков в этом году увеличилась в два раза, а на следующий год предусмотрено повышение до 20, а то и до 25 тысяч гривен в месяц.

«Зарплата медиков сейчас чуть более 11 тысяч гривен. То есть да, увеличение было, но не в два раза, а на 3,5%. А если учесть, что официальная инфляция за год составила 11%, то их зарплата не выросла, а уменьшилась в реальном выражении. Что касается повышения в следующем году до 25 тысяч гривен в месяц, в этом сомневается даже недавно назначенная глава Службы здоровья Украины. Она заявила, что для роста оплаты необходимо провести оптимизацию, а мы понимаем, что оптимизация — это либо увольнение сотрудников, либо закрытие части медицинских учреждений», — объяснил Виктор Скаршевский.

Кроме того, по словам экономиста, обещания лидера Украины направить деньги, полученные в результате принятия так называемого антиолигархического закона, на нужды украинских детей, тоже не имеют ничего общего с реальностью.

Экономист Скаршевский указал на откровенную ложь в послании Зеленского
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Замечу, что изначально ожидали получить 60 миллиардов гривен. Но даже эти 20 миллиардов гривен уже полностью расписаны в проекте бюджета на 2022 год. Эти деньги пойдут не на детей, как сказал президент, а пойдут на большое строительство, различные проекты, киноиндустрию и другие расходные статьи», — рассказал аналитик.

Как считает эксперт, президент Владимир Зеленский в своем выступлении совершенно не отразил реальную обстановку, сложившуюся сейчас на Украине, а это значит, что гражданам страны придется и дальше мириться с тем, что решения властей идут вразрез с желаниями и потребностями простых украинцев.

«К сожалению, я услышал очень много неправды, манипуляций и отсутствия видения дальнейшего развития страны», — подчеркнул украинский экономист Виктор Скаршевский.

Ранее известный политолог Руслан Бортник заявил, что Запад уже дал отмашку на перезагрузку политической системы на Украине.

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Все новости / Политика / Экономист Скаршевский указал на откровенную ложь в послании Зеленского
украина зеленский скаршевский
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