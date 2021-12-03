В Хакасии автомобиль сбил девочку

Абакан, 3 декабря. В селе Балыкса Аскизского района легковая машина сбила девочку-подростка и скрылась с места ДТП.

По данным пресс-службы УГИБДД по Хакасии, девочку, которая шла по обочине дороги, сбил автомобиль ВАЗ-21061, выехавший на встречную полосу движения. В результате пострадавшая получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Хакасия».

Отмечается, что водитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан полицейскими. Нарушителем оказался местный житель без водительского удостоверения, ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее ФАН сообщал, что в Абакане машина скорой помощи сбила пьяного мужчину, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло на перекрестке улиц Щетинкина и Тельмана.